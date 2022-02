Mosca, 'non ci tireremo indietro davanti a minacce sanzioni Usa'

(ANSA) - MOSCA, 01 FEB - Mosca non si tirerà indietro di fronte alle minacce di sanzioni statunitensi sulla crisi ucraina: lo ha reso noto oggi l'ambasciata russa a Washington prima dell'atteso colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Non ci tireremo indietro né staremo sull'attenti, ascoltando le minacce delle sanzioni statunitensi", ha scritto l'ambasciata russa su Facebook, aggiungendo che "è Washington, non Mosca, a generare tensioni".

