Mali: Francia, 'Takuba adatterà la sua presenza' nel Paese

(ANSA) - PARIGI, 01 FEB - I paesi partner del gruppo europeo di forze speciali "Takuba" "lavoreranno da oggi fino a metà febbraio" all'adattamento del loro dispositivo in Mali rispetto al "progressivo isolamento" di quel paese guidato da una giunta: lo ha annunciato oggi il portavoce del governo francese, Gabriel Attal.

"Quello che è sicuro - ha detto Attal ai microfoni di France Info - è che la situazione non può restare come è. Entro metà febbraio lavoreremo con i nostri partner per vedere qual è l'evoluzione della nostra presenza sul posto" e "per prevedere un adattamento".

Ieri il Mali ha annunciato l'espulsione dell'ambasciatore francese da parte della giunta al potere.

Parigi ha già previsto di ridurre la presenza delle proprie unità della forza Barkhane nel Mali. (ANSA).