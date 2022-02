Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare

(ANSA) - WASHINGTON, 01 FEB - Gli Usa hanno avvisato che non restano che "pochissime settimane" per salvare l'accordo sul nucleare iraniano, sollecitando nuovamente Teheran a condurre negoziati "diretti" per arrivare ad un compromesso "sulla linea d'arrivo". I colloqui di Vienna, ai quali i negoziatori americani partecipano solo indirettamente, hanno permesso in gennaio "dei progressi per ridurre la lista delle divergenze", ha dichiarato un alto dirigente Usa. "E' per questo che è suonata l'ora delle decisioni politiche", ha aggiunto. "Possiamo vedere un cammino verso un accordo se sono prese delle decisioni, e se sono prese in fretta", ha proseguito. Le discussioni sono state sospese venerdì per consentire alle delegazioni di fare il punto con i loro rispettivi governi.

(ANSA).