Il New York Times acquista il popolare gioco Wordle

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il New York Times ha acquistato il popolare gioco di parole Wordle per una somma sconosciuta pari a sette cifre. Lo rivela la Bbc precisando che il gioco gratuito è stato creato dall'ingegnere del software Josh Wardle e vanta milioni di giocatori.

Wardle ha detto che il successo del gioco è stato "stravolgente" e si è detto "contento" di annunciare l'accordo con il New York Times. L'editore del giornale ha affermato che il gioco inizialmente rimarrà gratuito.

Il gioco consiste nell'indovinare una parola di cinque lettere attraverso solo sei tentativi. (ANSA).