Spotify, il comico no-vax si scusa, 'sarò più equilibrato'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Se vi ho fatto arrabbiare vi chiedo scusa, il mio show è cresciuto in modo incontrollato. Non ero preparato". In un video di 10 minuti su Instagram Joe Rogan, il comico no-vax che ha scatenato un'ondata di proteste contro Spotify, la piattaforma che lo ospita, ha fatto mea culpa e assicurato che si impegnerà a offrire diversi punti di vista. Lo riporta il Wall Street Journal.

"È una strana responsabilità avere così tanti spettatori e ascoltatori", ha detto Rogan. "Non ero preparato. Farò del mio meglio per essere più equilibrato". Dopo che artisti del calibro di Neil Young, Joni Mitchell, Peter Frampton e Nils Lofgren - ma anche il principe Harry e la moglie Meghan- hanno annunciato che per via dei suoi podcast che diffondono falsità sul Covid avrebbero lasciato Spotify la piattaforma è dovuta correre ai ripari. L'amministratore delegato Daniel Ek ha infatti deciso di introdurre delle linee guida per combattere la disinformazione sul Covid tra le quali inserire un avvertimento per accompagnare ogni episodio di podcast dedicato al coronavirus. (ANSA).