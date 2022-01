Partygate: rapporto Gray, 'comportamenti non giustificabili'

(ANSA) - LONDRA, 31 GEN - Ha riscontrato comportamenti "difficili da giustificare" il rapporto Gray sul Partygate pubblicato in una versione ridotta. Si tratta infatti di 12 pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio "da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office" rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti-Covid. Inoltre alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi nel modo in cui è successo.

Scotland Yard sta indagando all'interno dello scandalo partygate anche sulla festa di compleanno di Boris Johnson svoltasi nella Cabinet Room a Downing Street il 19 giugno del 2020 in presunta violazione delle regole anti-Covid, alla quale prese parte il primo ministro britannico. E' quanto emerge dal rapporto Gray. (ANSA).