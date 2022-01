Giovane italoamericano ucciso a coltellate a New York

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Nuovo episodio di violenza a New York. Un italoamericano di 22 anni, Anthony D'Onofrio, è stato ucciso a coltellate la notte tra il 29 e il 30 gennaio fuori da un ristorante. Lo riportano i media Usa. Un uomo di 19 anni, Kevin Cuatlacuatl, è stato fermato dalla polizia. Nato a Brooklyn da madre siciliana e padre della provincia di Latina, D'Onofrio sognava di fare il pilota ma si guadagnava da vivere guidando le carrozze per i turisti a Central Park. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito in una rissa fuori dal ristorante Catrinas Mexican Grill sulla Third Avenue. (ANSA).