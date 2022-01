Francia: bufera su gigante case di riposo, via il direttore

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Bufera sul gigante francese delle case di riposo per anziani, dopo le rivelazioni agghiaccianti contenute in un libro e riguardanti quello che succede negli istituti del marchio di rilevanza mondiale "Orpea", fra sporcizia, abbandono e pasti razionati per risparmiare. Il Cda del gruppo ha deciso ieri sera di rimuovere dall'incarico il direttore generale Yves Le Masne, in carica da oltre 10 anni e responsabile di ben 1.156 case di riposo, per un totale di 116.000 letti in 23 Paesi.

Nel libro-inchiesta 'I becchini', uscito da pochi giorni in libreria, il giornalista Victor Castanet descrive un sistema dagli aspetti spaventosi: mancanza di igiene, cure mediche carenti, pasti razionati e prezzi ingiustificatamente alti.

Castanet ha detto inoltre di aver subito diverse pressioni durante l'inchiesta: "Un intermediario - ha raccontato in un'intervista - mi ha offerto una cifra importante quando ero a metà del lavoro, con l'intento di convincermi a non andare fino in fondo". La direzione del gruppo ha "smentito formalmente" di essere all'origine di una proposta del genere.

Le rivelazioni sono state giudicate "del tutto rivoltanti" dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal. Il direttore generale è stato sostituito immediatamente da Philippe Charrier, che avrà il compito di fare in modo che "in tutta la catena" di istituti vengano "applicate le pratiche migliori" facendo al tempo stesso "completa luce sulle affermazioni contenute" nel libro. (ANSA).