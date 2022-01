Cipro, i sacerdoti no vax saranno sospesi

(ANSA) - NICOSIA, 31 GEN - Il capo della Chiesa ortodossa di Cipro ha avvertito che una dozzina di sacerdoti non vaccinati saranno sospesi da domani se continueranno a disattendere le regole sul Covid-19.

Domenica l'arcivescovo Chrysostomos II ha detto alla radio pubblica CyBC che avrebbe mandato a casa i sacerdoti se si fossero rifiutati ancora di vaccinarsi e avessero esortato i fedeli a non fare il vaccino contro il coronavirus. 27 dei 123 sacerdoti della sua diocesi non sono stati vaccinati, di cui solo 15 esentati per motivi medici. Gli altri 12 rischiano una sospensione di tre mesi, una successiva proroga ed anche l'espulsione, ha avvertito l'alto prelato.

La vaccinazione contro il Covid non è obbligatoria a Cipro, ma la Chiesa ha emanato regole rigide in questo senso per sacerdoti e teologi. L'arcivescovo ha sostenuto fin dall'inizio la campagna vaccinale del governo ed è stato tra i primi a vaccinarsi nel dicembre 2020. L'anno scorso ha avvertito che non avrebbe tollerato dipendenti o sacerdoti non vaccinati o che rifiutassero di indossare la mascherina.

Il numero dei contagi sull'isola è diminuito nelle ultime settimane, dopo aver toccato il massimo storico di 5.457 casi il 4 gennaio. Gennaio ha visto anche un numero record di decessi, il più alto dall'inizio della pandemia. Circa il 75% della popolazione ha ricevuto una prima dose, mentre il 71% è completamente vaccinato. (ANSA).