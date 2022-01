Anche chitarrista Nils Lofgren lascia Spotify

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Dopo Neil Young e Joni Mitchell, anche il celebre chitarrista rock americano Nils Lofgren, membro della E-Street Band di Bruce Springsteen e dei Crazy Horse (la band storica di Young), ha annunciato il ritiro di "27 anni di musica" da Spotify, in polemica per i podcast del no-vax Joe Rogan, accusato di spargere disinformazione sui vaccini anti-Covid.

In un messaggio diffuso sui media, Lofgren, 70 anni, a proposito dei medici e infermieri e degli scienziati impegnati sul fronte della pandemia, ha scritto: "Quando questi eroici donne e uomini, che hanno dedicato la loro vita a curare e a salvare le nostre, chiedono aiuto non si volta loro le spalle per denaro e per potere. Si dà invece loro ascolto e ci si schiera dalla loro parte". (ANSA).