PARTYGATE: RAPPORTO GRAY, COMPORTAMENTI NON GIUSTIFICABILI

Ha riscontrato comportamenti "difficili da giustificare" il rapporto Gray sul Partygate pubblicato in una versione ridotta. Si tratta infatti di 12 pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio "da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office" rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti-Covid. Inoltre alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi nel modo in cui è successo. (ANSA).