Un prete cristiano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da uomini armati che hanno aperto il fuoco per strada a Hayatabad, sobborgo di Peshawar, nel nordovest del Pakistan. "William Siraj è stato colpito da due proiettili all'addome ed è morto sul colpo", ha detto la polizia locale all'ANSA, aggiungendo che un altro sacerdote è rimasto ferito e trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita, ha aggiunto la polizia. Finora nessun gruppo ha rivendicato l'agguato.