Lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpe in Sudan

Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gas lacrimogeni contro migliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile e contro il colpo di stato militare avvenuto ad ottobre.

Le manifestazioni si sono svolte principalmente nella capitale, Khartoum, e si sono dirette verso il palazzo presidenziale nel centro della città. Le autorità sudanesi avevano in precedenza avvertito i manifestanti di non dirigersi verso il centro città mentre le forze di sicurezza avevano sigillato le strade che portavano al palazzo presidenziale.

Nel corso della repressione sono rimaste uccise 78 persone, molte sono manifestanti uccisi a colpi di arma da fuoco, secondo i medici pro-democrazia.