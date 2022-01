Corea nord: Seul, lanciato un proiettile non identificato

(ANSA) - SEUL, 30 GEN - La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non identificato" nel Mare dell'Est, noto anche come Mar del Giappone, secondo un aggiornamento fornito dai militari sudcoreani e diffuso dalla agenzia di stampa Yonhap. Si tratta del settimo test di questo genere di Pyongyang dall'inizio dell'anno. L'ultima volta che la Corea del Nord ha testato così tante armi in un mese solare è stato nel 2019, dopo il fallimento dei negoziati tra il leader Kim Jong Un e l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (ANSA).