Abdallah compie 60 anni e indica tabella sviluppo Giordania

(ANSA) - TEL AVIV, 30 GEN - "Una visione globale e una solida tabella di marcia per i prossimi anni" in cui tutti "devono partecipare". Questo l'obiettivo indicato da re Abdallah di Giordania in un messaggio alla nazione in occasione dei suoi 60 anni che festeggia oggi.

Nel messaggio pubblicato dall'agenzia Petra il monarca hashemita - salito al trono a 37 anni nel febbraio del 1999 dopo la morte del padre Hussein - ha poi spiegato che le linee del progetto saranno affrontate al più presto in un Seminario nazionale con "esperti e specialisti dei settori economici, in collaborazione con il governo".

Al Re - secondo la Petra - sono giunti auguri di vari leader mondiali. Da Israele il ministro della difesa Benny Gantz - che lo scorso mese ha visto il monarca ad Amman - si è augurato che in questo anno "fioriscano e si approfondiscano" i legami per "il beneficio delle due nazioni e per la pace e la stabilità nella regione". (ANSA).