Usa: tempesta di neve cancella 6.000 voli, allarme a Boston

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - La forte tempesta di neve che si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti ha già causato la cancellazione di almeno 6.000 voli nei maggiori aeroporti. A Boston è allarme: per la città potrebbe trattarsi di una delle maggiori nevicate della storia, con fino a 60 centimetri di neve. Mentre continua a nevicare, a Central Park, a New York, si sono già accumulati 12 centimetri di neve.

