Nyt, Usa tagliano fondi a Egitto a causa dei diritti umani

(ANSA) - IL CAIRO, 29 GEN - Gli Usa sono sono orientati a lasciare bloccati 130 milioni di dollari di assistenza alla sicurezza dell'Egitto a causa di violazioni dei diritti umani nel maggiore paese mediorientale. Lo scrive il sito del New York Times (Nyt) citando un senatore statunitense e funzionari anonimi del Dipartimento di Stato.

Gli aiuti erano stati bloccati temporaneamente fino al 31 gennaio lo scorso autunno in attesa che l'Egitto facesse di più per proteggere i diritti di dissidenti, giornalisti, donne ed esponenti della società civili, ricorda il Nyt. (ANSA).