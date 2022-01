Siria: Ong, trovati 20 cadaveri nella prigione di Hasake

(ANSAMed) - BEIRUT, 28 GEN - Circa 20 cadaveri di combattenti uccisi da miliziani dell'Isis sono stati rinvenuti oggi nella Siria nord-orientale, in quel che rimane della prigione di Hasake presa d'assalto dai jihadisti il 20 gennaio scorso e ripresa dai combattenti curdo-arabi solo due giorni fa.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nella prigione di Hasake rimangono ancora decine di jihadisti trincerati nel braccio settentrionale del carcere.

L'Osservatorio afferma che dal 20 gennaio a oggi sono stati uccisi negli scontri di Hasake più di 250 persone, di cui 180 jihadisti, 73 miliziani curdi e arabi anti-Isis, e sette civili.

Ma si tratta di bilanci poco accurati e destinati a salire nei prossimi giorni.

Gli scontri armati nella prigione tra gli ultimi jihadisti asserragliati e le forze curde e arabe anti-Isis proseguono, affermano le fonti. (ANSAMed).