Nuova Zelanda: premier Arden giù in sondaggi, pesa lotta a Covid

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il sostegno a Jacinda Ardern è sceso al livello più basso da quando è diventata premier della Nuova Zelanda nel 2017. Lo riferisce il Guardian online. Due i fattori che pesano secondo i sondaggi: il costo della vita più elevato e un focolaio di Covid-19.

Mentre Ardern rimane il primo ministro preferito della Nuova Zelanda con un margine significativo, il suo sostegno è sceso di quattro punti nell'ultimo sondaggio di 1 News Kantor, al 35%, il risultato più basso da poco prima delle elezioni del 2017, quando ebbe inizio il suo mandato. I rivali della destra sono ancora in calo con un margine significativo, ma il nuovo leader nazionale Christopher Luxon ha ottenuto guadagni sostanziali, in rialzo di 13 punti al 17%.

Il sondaggio si è svolto in un periodo di turbolenze e cambiamenti nella risposta del Paese alla lotta al Covid dopo la diffusione della variante Omicron e alla fine di una piccola ma persistente epidemia di Delta. Ieri sono stati registrati 34 nuovi casi di Omicron, ma secondo le autorità si potrebbe arrivare a 1.000 positivi al giorno nelle prossime settimane dopo la ripresa degli eventi musicali e dei matrimoni. (ANSA).