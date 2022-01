Covid: Spagna, picco dei contagi superato

(ANSA) - MADRID, 28 GEN - "Tutto i dati indicano" che il picco dell'ultima ondata di contagi di Covid in Spagna sia "stato superato": è quanto sostenuto dalla ministra della sanità iberica, Carolina Darias, in dichiarazioni a cronisti.

"Vediamo che la discesa si consolida, dobbiamo essere prudenti per far sì che questi dati continuino sulla stessa linea", ha aggiunto la ministra. (ANSA).