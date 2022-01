Catalogna, tolto Green Pass per ristoranti e palestre

(ANSA) - MADRID, 27 GEN - Le autorità della regione spagnola della Catalogna hanno soppresso l'obbligo di presentare un Green Pass Covid valido per poter accedere a ristoranti, caffè, sale concerti e palestre: lo pubblica la Gazzetta ufficiale della regione. La decisione arriva dopo che, negli ultimi giorni, è stata registrata una stabilizzazione della situazione epidemiologica. Eliminato anche il limite di 10 persone per riunioni sociali, mentre rimangono chiusi, per il momento, i locali notturni.

Il Green Pass non è obbligatorio in Spagna su scala nazionale.

Tuttavia, in diverse regioni questo requisito è stato introdotto per accedere a determinato spazi o attività. (ANSA).