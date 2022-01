Biden, nominerò prima donna afroamericana a Corte suprema

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Joe Biden ha confermato che, come aveva promesso in campagna elettorale, nominerà la prima donna afroamericana alla Corte suprema per sostituire il giudice liberal Stephen Breyer, di cui ha lodato la carriera ricevendolo alla Casa Bianca per l'annuncio ufficiale del suo ritiro dal massimo organo giudiziario americano.

"La persona che nominerò per sostituire il giudice Breyer sarà qualcuno con qualità straordinarie. Carattere, esperienza e integrità. E sarà la prima donna afroamericana a essere nominata alla Corte suprema", ha detto Biden, dopo aver lodato Breyer definendolo "un faro di saggezza e un modello di funzionario pubblico". (ANSA).