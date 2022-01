Biden: "La crescita nel 2021 è la più veloce dal 1984, il mio piano funziona"

"Nel 2021 abbiamo avuto la crescita economica più veloce dal 1984. Il piano economico di Biden sta funzionando". Lo twitta il presidente americano Joe Biden commentando il dato sul pil dello scorso anno, cresciuto del 5,7% a fronte del -3,4% del 2020.

Per Biden si tratta di una boccata di ossigeno in un momento delicato per la sua amministrazione, fra le tensioni fra Russia e Ucraina e la popolarità in calo in casa.

L'economia americana non registrava una crescita così dai tempi della presidenza di Ronald Reagan. Era infatti dal 1984, quando il pil segnò un +7,2%.