Via giudice Corte Suprema, Biden punta ad afroamericana

Finalmente una buona notizia per Joe Biden. Stephen Breyer, giudice costituzionale nominato nel 1994 da Bill Clinton, ha deciso di fare un passo indietro, andando in pensione e aprendo al presidente americano la strada per la sua prima nomina alla Corte Suprema. Una nomina che potrebbe riguardare per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una donna afroamericana, come promesso a suo tempo dallo stesso Biden. Il ritiro di Breyer, 83 anni, non è stato ancora ufficializzato ma dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore e avvenire entro l'estate. Non cambierà gli attuali equilibri dell'Alta Corte, con la schiacciante maggioranza di sei giudici di nomina repubblicana contro tre di nomina democratica, ma dovrebbe scongiurare il pericolo di una svolta ancor più conservatrice del massimo organo della magistratura federale statunitense. Non a caso la decisione di Breyer è il frutto di mesi e mesi di pressioni insistenti da parte dei democratici, per evitare di ripetere quanto accaduto con la sua collega ed amica Ruth Bader Ginsburg. Quest'ultima, nonostante la veneranda età e un tumore in fase avanzata, rinunciò ad abbandonare il suo incarico, resistendo anche al pressing portato avanti direttamente dall'allora presidente Barack Obama. Ginsburg morì nel settembre 2020 a 87 anni, permettendo a Donald Trump di nominare poco prima dell'addio alla Casa Bianca il suo terzo giudice costituzionale di estrazione conservatrice, Amy Coney Barrett. Ora per Biden i tempi sono strettissimi. Se si vuole sfruttare a pieno l'occasione del pensionamento di Breyer bisogna fare in fretta, prima che nelle elezioni politiche di metà mandato di novembre i democratici possano perdere la maggioranza al Senato rendendo molto più complicata la conferma del candidato o della candidata che saranno nominati dalla Casa Bianca.