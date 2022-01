Migranti:Canarie, naufragio di ieri a 42 miglia da Lanzarote

(ANSA) - MADRID, 26 GEN - Il naufragio di un gommone con migranti a bordo avvenuto ieri sera sulla rotta per le isole Canarie si è verificato a una distanza di circa 36 miglia al nord di Tarfaya (Marocco) e 42 miglia a sud-est di Arrecife, località dell'isola spagnola di Lanzarote. Lo ha riferito all'ANSA il servizio per le emergenze marittime del Paese iberico. I nove superstiti sono stati tratti in salvo verso le 23 di ieri sera, aggiungono fonti del soccorso marittimo. Alcune ore prima, la ong Caminando Fronteras aveva ricevuto una richiesta di aiuto proveniente da questo gommone in difficoltà.

Alcuni dei sopravvissuti hanno riferito alle autorità spagnole che insieme a loro c'erano a bordo altre 18 persone, di cui si sarebbero perse le tracce in mare: lo riferisce all'ANSA la delegazione del governo iberico alle Canarie. (ANSA).