L'India celebra Republic Day, marcia su sci e parata a Delhi

L'India celebra il Republic Day, il 73esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e della sua trasformazione formale in Repubblica autonoma.

In tutte le città del Paese si sono tenute manifestazioni e parate: l'evento più spettacolare dell'anno è stato quello della ITBP, il corpo di polizia sul confine indo-tibetano, noto come "Sentinella dell'Himalaya": ad Auli, nello stato himalayano dell'Uttarakhand un gruppo di militari si esibito in una marcia sugli sci, a 3.353 metri di altitudine e a meno 20 sottozero. La sfilata di New Delhi, seguita in televisione e online da milioni di indiani è iniziata un'ora più tardi del previsto per la nebbia e la scarsa visibilità create da un'ondata di freddo eccezionale.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Ram Nath Kovind e del premier Modi hanno sfilato tutti i corpi militari del Paese e dodici carri ispirati alle tradizioni culturali di altrettanti stati. Shivangi Singh, la prima indiana pilota di un jet da combattimento, sul carro dell'Indian Air Force tableau. 75 jet hanno sorvolato il centro della capitale, la pattuglia più numerosa da sempre. (ANSA).