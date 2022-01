Honduras: domani Xiomara Castro si insedia alla presidenza

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 26 GEN - In un clima di forti tensioni istituzionali, l'Honduras si accinge domani a voltare pagina con l'insediamento della leader di sinistra Xiomara Castro alla presidenza del Paese, in un evento senza precedenti nella storia del Paese, indipendente dal 1838.

La Castro, che ha nettamente vinto le elezioni presidenziali del 28 novembre scorso per il Partido Libre, è la consorte dell'ex presidente Manuel Zelaya che fu estromesso con la forza dal potere il 28 giugno 2009, in eventi considerati un colpo di stato.

L'allegria dei militanti del Partido Libre per il successo ottenuto è stata gelata negli ultimi giorni da una improvvisa crisi istituzionale che ha portato ad uno scontro per la designazione dei vertici del Congresso (Parlamento uninominale), al punto che sono stati costituiti due Uffici di presidenza paralleli.

Il paradosso di questo è che entrambi gli organismi non solo sono integrati da parlamentari del Partido Libre, ma i suoi presidenti (Jorge Cálix, considerato un 'traditore' da Castro, e Luis Redondo, frutto di un accordo politico con l'alleato Partido Salvador de Honduras), hanno assicurato di voler sostenere il programma di governo del nuovo capo dello Stato.

A meno di un accordo dell'ultimo minuto che anche Usa, Ue e Onu stanno incoraggiando, La Castro ha annunciato che non giurerà in Parlamento ma davanti ad un giudice, mentre la fascia presidenziale le sarà imposta dal marito.

Alla cerimonia che si svolgerà nello stadio nazionale di Tegucigalpa parteciperanno vari presidenti centroamericani, il re di Spagna Filippo VI, e numerosi ex presidenti e ex premier latinoamericani.

Ma l'ospite più atteso è la vice presidente statunitense Kamala Harris, che rappresenterà una sorta di certificato di legittimità di Washington per la presidente Castro.

Fra gli altri invitati vi saranno anche la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, gli ex presidenti Luiz Inacio Lula da Silva e Evo Morales e l'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. (ANSA).