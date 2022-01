Riappare la regina Elisabetta, fotografata in auto

La regina Elisabetta è stata fotografata oggi mentre si spostava in auto dalla residenza di campagna a Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), dove si trova dopo essere stata a lungo nel castello di Windsor per un periodo di riposo durato alcuni mesi. Nelle immagini pubblicate dai tabloid britannici si vede la sovrana seduta nel sedile del passeggero su un fuoristrada Range Rover con un foulard in testa e gli occhiali da sole, mentre un autista guida il veicolo. La regina soggiorna per la prima volta nell'amato cottage di Wood Farm dalla morte del principe consorte Filippo avvenuta l'aprile scorso. Secondo il Sun, intende ricordare privatamente il duca di Edimburgo così come suo padre Giorgio VI nel 70° anniversario della sua scomparsa, il 6 febbraio. Momento che segna anche l'ascesa al trono di Elisabetta. Le celebrazioni per il suo Giubileo di Platino e quindi le sette decadi da monarca inizieranno il mese prossimo e raggiungeranno il culmine a giugno.