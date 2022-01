Cremlino, incontri con le imprese sono periodici, nessun legame con l'Ucraina

L'incontro online tra il presidente russo Vladimir Putin e rappresentanti di imprese italiane in programma oggi "non ha a che fare con ciò che sta accadendo in Ucraina e le sanzioni contro la Russia". Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Sergiei Peskov. "Questi incontri sono di natura sistematica, e non solo con gli imprenditori italiani, ma anche con le più grandi imprese provenienti da altri Paesi. Questo non è collegato con la situazione attuale, non è collegato a nessuna delle sanzioni", ha sottolineato il portavoce del Cremlino.

Ii portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato che la Russia non ha ricevuto alcuna comunicazione dal governo italiano su una sua opposizione ad un incontro in programma oggi tra il presidente Vladimir Putin e rappresentanti di grandi imprese italiane. "Gli articoli sui giornali di oggi non hanno molta importanza, il governo italiano non ha fatto alcuna dichiarazione formale in proposito", ha sottolineato il portavoce.