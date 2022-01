Usa: Biden scende ancora nei sondaggi, gradimento al 39%

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Il tasso di approvazione del presidente americano Joe Biden ha raggiunto un nuovo record negativo. Secondo l'ultimo sondaggio di Harvard/Harris Poll è al 39%, mentre il 53% disapprova il suo lavoro. Il gradimento dell'inquilino della Casa Bianca - riporta The Hill - è sceso di sei punti rispetto allo stesso sondaggio di novembre, quando era al 45%.

"Questo è un nuovo minimo per il presidente mentre lotta per risolvere una miriade di problemi che preoccupano i cittadini, dalla pandemia all'economia, dall'immigrazione alla criminalità", ha affermato il sondaggista Mark Penn. Tra le preoccupazioni principali degli americani c'è l'aumento dell'inflazione, arrivata al livello più alto degli ultimi decenni. (ANSA).