Maltempo: Istanbul paralizzata dalla neve, annullati i voli

(ANSA) - ISTANBUL, 25 GEN - La bufera di neve che dal fine settimana si è abbattuta su Istanbul continua a provocare disagi nei trasporti e la Turkish Airlines ha annullato tutti i voli in programma dal principale aeroporto cittadino. Lo ha fatto sapere l'addetto stampa della compagnia di bandiera Yahya Ustun, come riportano vari media turchi, informando che fino alla mezzanotte di oggi non ci saranno voli.

La situazione nelle strade resta critica e fino alle 13 ora locale la prefettura ha vietato di uscire con mezzi propri. Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu ha fatto sapere che verso le 18, ora locale, è prevista sulla città una nuova forte nevicata mentre non è prevista neve per domani quando le temperature dovrebbero lievemente aumentare. (ANSA).