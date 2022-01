Giovedì plenaria speciale del Pe per la Giornata della memoria

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - L'Eurocamera ricorderà le vittime dell'Olocausto con una cerimonia solenne in occasione della Giornata internazionale della memoria. Margot Friedländer, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, parlerà agli eurodeputati riuniti in una plenaria straordinaria per l'occasione. Friedlander, che ha compiuto da poco 100 anni, è nata nel 1921 a Berlino. Nel 1943 sua madre e suo fratello furono deportati ad Auschwitz, dove furono entrambi assassinati.

All'età di 21 anni si nascose, ma fu rintracciata nel 1944 e deportata nel campo di concentramento di Theresienstadt.

Trasferitasi negli Stati Uniti nel 1946, è tornata a vivere a Berlino nel 2010. La commemorazione si concluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'Olocausto e con un intermezzo musicale. (ANSA).