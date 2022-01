Johnson ordina indagini su ministra musulmana silurata

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha ordinato che si apra un'inchiesta sull'affermazione fatta dalla parlamentare Nusrat Ghani, che ha affermato di essere stata silurata come ministra per via del suo "essere musulmana". "Il primo ministro ha ora chiesto a chi di dovere di accertare i fatti su quello che è successo", ha dichiarato un portavoce di Downing Street, citato da vari media, fra cui la Bbc.

Il whip (incaricato della disciplina di partito) dei conservatori, Mark Spencer, ha negato le affermazioni di Ghani, definendole "diffamatorie". (ANSA).