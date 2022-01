Covid: nuova stretta in Giappone, 'pre-emergenza' fino al 20/02

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - ll Giappone si prepara a inasprire ulteriormente le regole anti-Covid, mettendo la maggior parte del Paese in stato di 'pre-emergenza'. Lo ha annunciato oggi il premier di Tokyo, Fumio Kishida, a seguito della massiccia diffusione di Omicron nel Paese, che sta mettendo a rischio diversi servizi essenziali, tra cui scuole e ospedali.

La stretta sarà in vigore fino al 20 febbraio e riguarderà altre 18 prefetture, tra cui Hokkaido, Osaka e Kyoto. Misure analoghe erano già state imposte in altre province, tra cui Tokyo, Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima. Le limitazioni prevedono tra l'altro la chiusura di gran parte dei ristoranti entro le 21 e restrizioni agli eventi di massa.

L'annuncio ufficiale delle norme, ha aggiunto il premier, arriverà domani dopo un ulteriore consulto con il comitato di esperti del governo. (ANSA).