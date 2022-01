Colpo di stato in Burkina Faso, arrestato presidente Kabore

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il presidente del Burkina Faso, Faso Roch Marc Christian Kaboré, è stato arrestato dai militari ammutinati ed è detenuto in una caserma della capitale Ouagadougou: lo confermano varie fonti della sicurezza, che rendono noto anche che sono sotto la custodia dei golpisti anche il presidente del parlamento, Alassane Bala Sakandé, e alcuni ministri.

I militari insorti chiedono un cambio di strategia contro i jihadisti, che tengono in ostaggio il Paese in uno stillicidio di violenza quotidiana. Violenza contro la quale il presidente Kaboré, al potere dal 2015, aveva promesso maggiore risolutezza dopo la rielezione nel 2020. (ANSA).