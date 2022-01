Ucraina: Kiev, arrivato carico aiuti militari Usa

Gli Usa hanno inviato un nuovo carico di aiuti militari all'Ucraina, tra cui munizioni. Un aereo cargo statunitense è atterrato la notte scorsa a Kiev con 90 tonnellate di materiali: lo ha annunciato l'ambasciate statunitense in Ucraina su Twitter. Lo riferisce la Tass.

"Il primo carico per l'assistenza all'Ucraina recentemente deciso dal presidente Biden è arrivato stasera. Il carico include circa 90 tonnellate di materiali letali, tra cui munizioni per i difensori dell'Ucraina in prima linea", scrive l'ambasciata, ricordando che lo scorso anno gli Usa hanno fornito aiuti militari per oltre 650 milioni di dollari.

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha accettato un invito del Regno Unito per incontrare il suo omologo britannico Ben Wallace: l'incontro, di cui non si conosce ancora la data, verterà sulla crisi al confine tra la Russia e l'Ucraina. Lo ha reso noto oggi un alto funzionario della Difesa britannica.