Covid: Brasile, rinviato ad aprile il Carnevale di Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 22 GEN - Le sfilate del Carnevale di Rio de Janeiro e di San Paolo in Brasile, previste in febbraio, sono state rinviate ad aprile a causa della pandemia da Covid.

"I comuni di Rio e di San Paolo hanno deciso di rinviare le sfilate delle scuole di samba" a causa "della situazione attuale della pandemia in Brasile e della necessità di preservare vite", si legge in un comunicato. (ANSA).