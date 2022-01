Attraversava l'Atlantico a remi, trovato morto in barca

(ANSA-AFP) - BORDEAUX, 22 GEN - Il corpo del francese Jean-Jacques Savin, 75 anni, che aveva attraversato l'Oceano Atlantico in un barile nel 2019 ed era partito il primo gennaio scorso per una analoga traversata a remi, "è stato trovato senza vita all'interno della cabina della sua canoa", ha reso noto oggi il suo team.

Savin, partito dal sud del Portogallo, non aveva dato alcun segno di vita sin dalla notte tra giovedì e venerdì, quando ha attivato i suoi due segnalatori di soccorso.

Secondo la sua squadra, ieri la sicurezza marittima portoghese aveva localizzato la sua barca al largo delle Azzorre. Oggi "un subacqueo ha potuto scendere e visitare la barca", hanno spiegato. (ANSA-AFP).