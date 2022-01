Afghanistan: talebani a Oslo per 'cambiare atmosfera bellica'

(ANSA-AFP) - OSLO, 22 GEN - Una delegazione talebana è arrivata oggi in Norvegia per tre giorni di colloqui con diplomatici occidentali e rappresentanti della società civile afgana nella speranza, ha detto il loro portavoce, di "cambiare l'atmosfera bellica" nel Paese.

Secondo le immagini del quotidiano Verdens Gang, un aereo noleggiato dal governo norvegese è atterrato in serata all'aeroporto internazionale di Oslo con quindici rappresentanti del governo islamista tra cui il ministro degli Esteri Amir Khan Mutaqqi. Al centro dei colloqui la crisi umanitaria in Afghanistan e il rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne, posti come condizione per un eventuale ritorno degli aiuti internazionali che hanno finanziato l'80% del bilancio afghano.

"L'Emirato islamico ha adottato misure per soddisfare le richieste del mondo occidentale e speriamo di rafforzare le nostre relazioni diplomatiche con tutti i paesi, compresi i paesi europei e l'Occidente in generale", ha detto oggi il portavoce Zabihullah Mujahid all'Afp. I talebani vogliono "trasformare l'atmosfera bellicosa (...) in una situazione pacifica", ha aggiunto.

Queste discussioni "non costituiscono una legittimazione o un riconoscimento dei talebani", ha insistito ieri il capo della diplomazia norvegese, Anniken Huitfeldt, mentre nessun Paese ha ancora riconosciuto il governo talebano. "Ma dobbiamo parlare con le autorità che di fatto guidano il Paese. Non possiamo lasciare che la situazione politica porti a un disastro umanitario ancora più grande", ha sottolineato. (ANSA-AFP).