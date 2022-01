Siria: Ong, attacco Isis a carcere, 9 uccisi e 3 evasi

E' di nove persone uccise il bilancio del più grave attacco compiuto dall'Isis nella Siria nord-orientale negli ultimi tre anni, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani.

L'attacco è avvenuto ieri sera nella regione di Hasake, contro una delle prigioni gestite dalle forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti. Ma le informazioni aggiornate giunte stamani offrono maggiori dettagli sul bilancio e sulle circostanze degli eventi.

Fonti locali citate dall'Osservatorio precisano che i miliziani dell'Isis sono riusciti a far evadere in tutto cinque dei loro compagni rinchiusi nel carcere di Ghweiran. Tre di questi sono ancora in fuga, mentre due sono stati catturati dalle forze curde.

L'Isis è stato dichiarato sconfitto militarmente in Siria nella primavera del 2019 ma sue cellule continuano a operare nell'est e nel nord-est del Paese.

Le forze curdo-siriane, emanazione del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) considerato terrorista dalla Turchia, avevano nei giorni scorsi messo in guardia dal rischio di attacchi Isis contro le prigioni dove sono rinchiusi miliziani jihadisti.