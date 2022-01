Scholz-Johnson, per Russia costi pesanti se attacca Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 21 GEN - "Bisogna evitare un'aggressione militare contro l'Ucraina. E deve essere chiaro che la Russia, in un caso del genere, dovrebbe pagare costi elevati". È questa la linea su cui hanno concordato Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Boris Johnson in un colloquio telefonico ieri sera, secondo quanto riferito dal portavoce Steffen Hebestreit in una nota. (ANSA).