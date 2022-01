Raid sauditi nel nord dello Yemen, 100 tra morti e feriti

È di almeno 100 vittime, tra morti e feriti, il bilancio di raid aerei sauditi nel nord dello Yemen, contro la roccaforte degli insorti Huthi filo-iraniani. Lo riferisce il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) che cita fonti mediche locali.

Tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini morti durante un bombardamento aereo attribuito all'aviazione saudita. Lo riferiscono media panarabi che citano l'organizzazione umanitaria internazionale Save The Chidren. Le fonti affermano che i tre minori erano intenti a giocare in un campo da calcio nei pressi del porto di Hudayda, sul Mar Rosso, quando un missile ha colpito la zona controllata dagli insorti Huthi filo-iraniani.

Secondo fonti mediche locali e straniere presenti nella zona settentrionale di Saada, colpita dai bombardamenti attribuiti all'Arabia Saudita, i raid hanno distrutto diversi edifici abitati da civili e raso al suolo la principale prigione della città. Gli ospedali dell'area continuano a ricevere centinaia di feriti, molti dei quali molto gravi, riferiscono le fonti mediche. La tv al Masira degli insorti Huthi ha diffuso immagini, non verificabili in maniera indipendente, in cui si mostrano corpi senza vita sotto le macerie di un edificio mentre soccorritori proseguono le ricerche sperando di portare in salvo dei superstiti. I sottotitoli della tv parlano di "massacro di Saada" attribuito al "terrorismo dei sauditi".

I bombardamenti hanno causato un blackout totale di Internet in tutto il Paese. Le fonti affermano che sono state colpite in particolare centraline di trasmissione all'interno di un edificio di TeleYemen, il provider nazionale yemenita da anni controllato dagli insorti Huthi.

Il governo saudita per ora non conferma e non smentisce. Ma ieri Riad aveva annunciato l'avvio di una vasta operazione militare contro gli Huthi, che avevano rivendicato nei giorni scorsi gli inediti attacchi aerei contro installazioni petrolifere ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.