Oms, 'deciso calo dei contagi in Africa, giù anche i decessi'

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - I casi di Covid in Africa stanno scendendo "in modo significativo". Lo afferma l'Oms segnalando anche un calo dei decessi per la prima volta dalla comparsa della variante Omicron. L'ufficio regionale per l'Africa dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha reso noto che i nuovi contagi sono diminuiti del 20% nella settimana fino a domenica scorsa, rispetto ai 7 giorni prima, mentre i decessi hanno registrato una flessione dell'8%.

Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'OMS per l'Africa, ha comunque invitato alla cautela sottolineando - riporta il Guardian - che "il continente deve ancora ribaltare la situazione su questa pandemia. Finché il virus continua a circolare, ulteriori ondate di pandemia sono inevitabili". Moeti ha ribadito quindi che l'Africa dovrebbe "non solo ampliare le vaccinazioni, ma anche ottenere un accesso maggiore ed equo alle terapie per il Covid-19 per salvare vite e combattere efficacemente la pandemia".

Solo il 10% nel continente è completamente vaccinato e i dati ufficiali - che fotografano finora 234.913 morti e 10,5 milioni di casi - sono, secondo gli esperti, sottostimati a fronte della difficoltà di effettuare test e tracciamenti. (ANSA).