L'Ue riapre 'presenza minima' a Kabul, è per aiuti umanitari

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GEN - L'Unione Europea ha iniziato a ristabilire una "presenza minima" a Kabul per facilitare la consegna degli aiuti umanitari in Afghanistan. "La nostra presenza a Kabul non deve in alcun modo essere vista come un riconoscimento" del governo talebano, ha detto il portavoce degli affari esteri Peter Stano in una dichiarazione.

"Questo è stato chiaramente comunicato anche alle autorità de facto", ha aggiunto. Alla luce della grave crisi umanitaria che l'Afghanistan sta affrontando, l'Ue ha di recente lanciato progetti per un valore di 268,3 milioni di euro, intensificando il sostegno vitale alla popolazione afghana. (ANSA).