Lavrov a Blinken aspettiamo risposte la prossima settimana

(ANSA) - GINEVRA, 21 GEN - La Russia si aspetta delle risposte scritte da parte americana alle proprie richieste "la prossima settimana". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov al termine del colloqui con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Ginevra sull'Ucraina. Lavrov ha aggiunto che Mosca non ha "mai" minacciato "il popolo ucraino".

Lavrov ha dichiarato che gli Usa hanno acconsentito a consegnare la settimana prossima le risposte scritte alle "garanzie di sicurezza" chieste da Mosca, riporta l'agenzia Interfax. "Antony Blinken mi ha detto di essere soddisfatto dello scambio di opinioni che ha avuto luogo, che sarà loro di aiuto la prossima settimana per presentare la propria risposta scritta, come è già stato sottolineato molteplici volte", ha detto Lavrov dopo i colloqui a Ginevra. (ANSA).