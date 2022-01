Deputato del partito Suu Kyi condannato a morte in Birmania

(ANSA) - YANGON, 21 GEN - Un deputato del disciolto partito di Aung San Suu Kyi è stato condannato alla pena di morte dalla giunta militare in Birmania con accuse di "terrorismo". Lo riferisce la stessa giunta in una nota. Phyo Zeyar Thaw, esponente della Lega nazionale per la democrazia, era stato arrestato a novembre. (ANSA).