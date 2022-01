Unica cosmonauta russa partirà quest'anno in missione

Se Russia e Usa firmeranno un accordo di collaborazione, l'unica cosmonauta russa attualmente in attività, Anna Kikina, effettuerà quest'anno una missione nello spazio a bordo di una navicella americana, mentre l'astronauta americano Francisco Rubio parteciperà a una spedizione su una navicella russa. Lo riferisce il quotidiano economico russo Vedomosti.

In caso di accordo tra La Nasa e l'agenzia russa Roscosmos, Kikina partirà in agosto alla volta della Stazione spaziale internazionale a bordo del Crew Dragon, navicella di SpaceX, la società di Elon Musk, mentre Rubio viaggerà sulla Soyuz MS-22.

Se un accordo non verrà trovato, la cosmonauta russa partirà comunque a bordo di una navicella russa in settembre.

L'ultima cosmonauta russa inviata nello spazio è stata Elena Serova, che ha passato 167 giorni nella Stazione spaziale internazionale tra il 2014 e il 2015. (ANSA).