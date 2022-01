Tonga: ActionAid in campo insieme alle organizzazioni donne

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - ActionAid è in campo per aiutare la popolazione colpita dallo tsunami a Tonga insieme alle organizzazioni locali di donne, da anni impegnate nella prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali e al cambiamento climatico. Lo afferma l'organizzazione in una nota precisando che sta preparando la risposta all'emergenza attraverso la Shifting the Power Coalition, alleanza regionale che promuove la leadership delle giovani donne del Pacifico.

"Siamo pronti a sostenere la nostra associazione partner a Tonga per fornire gli aiuti di emergenza alla popolazione dell'isola, la cui vita è stata devastata dall'eruzione vulcanica e dallo tsunami" afferma Michelle Higelin, direttrice esecutiva di ActionAid in Australia. "Le attività di formazione che promuoviamo nelle comunità di Tonga hanno preparato le giovani donne a rispondere all'attuale emergenza e a valutare l'entità dei danni alle loro comunità. Oltre ai soccorsi immediati, come acqua, cibo e riparo, ci aspettiamo che il supporto psicosociale sia un bisogno prioritario, data la portata della distruzione dell'eruzione e il suo enorme impatto sulla vita e i mezzi di sussistenza delle persone".

I partner della Shifting the Power Coalition, tra cui ActionAid Australia, sono al fianco del Talitha Project, organizzazione per i diritti delle donne di Tonga, nella risposta all'emergenza e nell'assicurare che le donne, in particolare le più giovani, abbiano voce in capitolo nel recupero a lungo termine.