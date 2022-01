Luce verde Pe a riforma Ema,più poteri per Agenzia farmaco

(ANSA) - STRASBURGO, 20 GEN - Via libera dal Parlamento europeo all'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio Ue per aumentare i poteri dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Stando all'accordo approvato dagli eurodeputati con 655 voti favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni, l'Ema sarà meglio attrezzata per monitorare e mitigare le carenze di medicinali e di dispositivi medici vitali e per affrontare le emergenze di salute pubblica.

Stando all'accordo saranno inoltre creati due gruppi direttivi, uno per la gestione dei medicinali e l'altro per i dispositivi medici. L'Ema creerà e gestirà una piattaforma europea di monitoraggio delle carenze per facilitare la raccolta dei dati e l'azione congiunta. L'agenzia coinvolgerà inoltre gli attori della catena di approvvigionamento in maniera più diretta, con la consulenza di esperti rappresentanti dei pazienti e di professionisti del settore medico. L'agenzia creerà anche una pagina web con informazioni pubbliche su tali carenze e con i dati relativi alle sperimentazioni cliniche e le informazioni sui prodotti medicinali. Il Regolamento, già approvato dal Consiglio Ue il 10 novembre 2021, entrerà in vigore a partire dal primo marzo 2022. (ANSA).