Johnson, invasione russa in Ucraina? Disastro per il mondo

(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - Un'ipotetica azione militare russa in Ucraina sarebbe "un disastro" per Mosca, ma anche per l'intero pianeta. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, a margine di una visita oggi a Taunton, in Inghilterra, ribadendo per l'ennesima volta il monito rivolto assieme agli alleati occidentali nei confronti del Cremlino. "Se la Russia compisse un'incursione in Ucraina, di qualunque portata, io penso che sarebbe un disastro, e non solo per la Russia, sarebbe un disastro per il mondo", ha dichiarato Johnson, aggiungendo che "il Regno Unito resta fermamente schierato per la sovranità e l'integrità" territoriale ucraina. (ANSA).